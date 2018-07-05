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Более 70% приморцев являются активными пользователями портала Госуслуг
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Более 70% приморцев являются активными пользователями портала Госуслуг 

Primpress 5 июля 2018
Фото: Primpress
Более 70% жителей Приморья являются активными пользователями Единого портала госуслуг и предпочитают получать государственные услуги дистанционно, без посещения ведомств и МФЦ, сообщает PRIMPRESS.
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