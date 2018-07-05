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iOS 12 позволил делиться ссылками на фото
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iOS 12 позволил делиться ссылками на фото 

News.ru 5 июля 2018
Apple выпустила новую бету iOS 12, которая добавила возможность создавать iCloud-ссылки для фотографий пользователей. Для этого нужно зайти в настройки изображений, где появилась иконка Copy Link.
Нажав её, вы сможете поделиться ссылкой с другими пользователями. Линк может включать в себя как одну фотографию, так и сразу несколько. Они будут доступны для просмотра или скачивания в течение 30 дней. Отметим, что изображения должны быть синхронизированы с облаком.
Нововведением станет полезным дополнением для обмена файлами, так как владельцам «яблочной» продукции не нужно будет обращаться к сторонним сервисам. Кроме того, существует вероятность, что отправлять iCloud-ссылки можно будет и на macOS Mojave.
Ранее News.ru рассказал, что об утечке данных из Google Docs, в которой виноваты сами пользователи.
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