Эксперт: По цензуре в интернете Украина переплюнет Китай и Россию

Был на заседании комитета ВР по 6688. Вкратце: всё СИЛЬНО хуже, чем мы себе представляли.

На самом комитете был полный одобрямс без возможности высказаться из зала. Но другого и не ожидалось, на самом деле.

Интересное началось дальше. Мы с Татьяна Попова и еще парой журналистов поймали в кулуарах зам начальника СБУ Олега Фролова . И задали ему ряд неудобных вопросов. В частности, о развороте заблокированных https доменов в нашу критическую инфраструктуру. Среди прочего он сказал, что разработчик DPI, с которым они ведут переговоры, говорит что их система может фильтровать HTTPS трафик, так что всё будет фильтроваться. На уточняющий вопрос, не пишется ли законопроект под одного поставщика оборудования, ответил, что ну требования мы выставим, может кто ещё сделает такое оборудование.

Для несведующих в технике: фильтрация HTTPS будет работать только если производитель DPI заставит всех пользователей уставновить у себя их ключи шифрования. А кто не установит — потеряет возможность доступа к Интернету вообще. То есть с приватностью в сети можно будет попрощаться навсегда. От этого сознательно отказались даже в России , Белоруси и Китае , некоторое время такая система работала в Казахстане , но из-за очевидных проблем от неё отказались и там.

Ну что, терпилы. Это — ваше ближайшее будущее!

Оригинал публикации