Американцы осудили своих конгрессменов, которые провели 4 июля в России

Пользователи Twitter осудили делегацию конгрессменов США , которые в День независимости страны находились в России , передает Североамериканское бюро НСН. Один пользователь назвал сенатора Стива Дейнса, поздравившего Америку 4 июля с праздником, предателем из-за того, что он отправил это сообщение из России.

You tweeted this from Russia. You are a TRAITOR to the United States. https://t.co/kTOBg4la0M

— Ryan Knight