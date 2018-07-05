Поисковик «Яндекс» раскрыл содержимое «Документов Google»

В ночь с 4-го на 5-е июля хранящиеся в «Документах Google» файлы пользователей в течение нескольких часов находились в открытом доступе. Как сообщают «Ведомости», поисковая система «Яндекс» стала индексировать содержимое «Документов Google». Если ввести в поисковик адрес docs.google.com и заполнить строку поиска, «Яндекс» выдавал нужный документ в виде текста или таблиц. Некоторые из них содержали персональную информацию, в том числе учетные данные.

По словам представителей «Яндекса», индексируются только документы, хранящиеся в открытом виде без парольной защиты. Если документ не защищен паролем, любой, у кого есть ссылка на него, может просматривать и редактировать документ. Если администратор сайта запретил индексацию страниц в файле robots.txt, поисковик не будет их индексировать, даже если они находятся в открытой части Сети.