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В России будут блокировать опасные для детей интернет-сайты
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В России будут блокировать опасные для детей интернет-сайты 

РИА «ФедералПресс» 5 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, опасных для несовершеннолетних. Данный документ вице-спикера Госдумы Ирины Яровой будет рассмотрен на заседании Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Он касается интернет-сайтов, где будет обнаружена информация, способствующая вовлечению несовершеннолетних в совершение противоправных и других опасных действий.
Причем сайты не будут сразу удаляться, а только блокироваться для дальнейшей работы органов следствия. Отмечается, что данный законопроект поддержан Минкомсвязи России, МВД России, Минюстом России, Минобрнауки России, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и другими ведомствами.
Рассмотрение документа запланировано на 5 июля, пишет Парламентская газета.
Фото: pixabay.com
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