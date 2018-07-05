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Опасные для детей интернет-сообщества заблокируют
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Опасные для детей интернет-сообщества заблокируют 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Интернет-страницы, на которых несовершеннолетних склоняют совершать опасные для жизни действия, например, так называемые «колумбайн-сообщества», заблокируют незамедлительно. Но такой контент не удалят, а просто перекроют к нему доступ пользователей, чтобы информация оставалась доступна для интересов следствия.
Соответствующий законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой планируют рассмотреть на заседании Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции 5 июля.
Немедленная блокировка, согласно законопроекту, будет касаться «информации, направленной на склонение или иным образом вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни».
В качестве примеров автор инициативы приводит «так называемые „группы смерти“ и „колумайнсообщества“, игры „Беги или умри“ и „Фея огня“, ранее пользовавшиеся большой популярностью среди подростков».
Также парламентарий предлагает вместо того, чтобы сразу удалять опасный для детей контент просто блокировать доступ к нему. Таким образом, пользователи не смогут увидеть страницу, содержащую призывы к самоубийству и другим опасным действиям, а органы следствия и полиции смогут собрать и зафиксировать необходимые доказательства для проведения объективного расследования, поясняет Ирина Яровая.
«Данный законопроект поддержан Минкомсвязи России, МВД России, Минюстом России, Минобрнауки России, Роскомнадзором, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, а также членами Экспертного совета при заместителе Председателя Государственной Думы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития», — сообщается в документе.
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