В «Яндексе» рассказали об утечке данных с Google Docs

Содержимое файлов ряда пользователей облачного сервиса Google Docs оказалось доступно в поисковой выдаче «Яндекса» , рассказали RNS в пресс-службе российской интернет-компании.

«В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Доступными в поисковой выдаче «Яндекса» оказались те файлы, владельцы которых сами разрешили к ним доступ по гиперссылке.

«”Яндекс” индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», — заявили в компании.