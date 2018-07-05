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В «Яндексе» рассказали об утечке данных с Google Docs
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В «Яндексе» рассказали об утечке данных с Google Docs 

Rambler News Service 5 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Содержимое файлов ряда пользователей облачного сервиса Google Docs оказалось доступно в поисковой выдаче «Яндекса», рассказали RNS в пресс-службе российской интернет-компании.
«В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Доступными в поисковой выдаче «Яндекса» оказались те файлы, владельцы которых сами разрешили к ним доступ по гиперссылке.
«”Яндекс” индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», — заявили в компании.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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