Все документы Google Docs без настроек приватности оказались в открытой выдаче «Яндекса»

Для того, чтобы просмотреть документы, нужно ввести этот адрес docs.google.com в настройке фильтров выдачи. Одним из первых внимание на проблему обратило сообщество MDK.

Интересный факт, Яндекс теперь индексирует Гугл документы, так что пофиксите у себя настройки приватности, чтоб не получилось как https://t.co/4O4qjepeEV

— #MDK (@mudakoff) 4 июля 2018 г.

По всей видимости, в выдаче оказались документы без настроек приватности. По ключевым словам можно найти таблицы с паролями, контактами и другими данными, которые явно не создавались открытыми.

Неизвестно, сколько именно времени прошло с момента, как «Яндекс» начал индексировать адреса docs.google.com. Rusbase обратился за комментарием к представителям «Яндекса» и ожидает ответа.