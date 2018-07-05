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Все документы Google Docs без настроек приватности оказались в открытой выдаче «Яндекса»
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Все документы Google Docs без настроек приватности оказались в открытой выдаче «Яндекса» 

RB.ru 5 июля 2018
Для того, чтобы просмотреть документы, нужно ввести этот адрес docs.google.com в настройке фильтров выдачи. Одним из первых внимание на проблему обратило сообщество MDK.
Интересный факт, Яндекс теперь индексирует Гугл документы, так что пофиксите у себя настройки приватности, чтоб не получилось как https://t.co/4O4qjepeEV
— #MDK (@mudakoff) 4 июля 2018 г.
По всей видимости, в выдаче оказались документы без настроек приватности. По ключевым словам можно найти таблицы с паролями, контактами и другими данными, которые явно не создавались открытыми.
Неизвестно, сколько именно времени прошло с момента, как «Яндекс» начал индексировать адреса docs.google.com. Rusbase обратился за комментарием к представителям «Яндекса» и ожидает ответа.
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