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«Яндекс» проиндексировал Google.Docs и раскрыл тайны пользователей
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«Яндекс» проиндексировал Google.Docs и раскрыл тайны пользователей 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
«Яндекс» начал индексировать файлы с сервиса Google.Docs, не защищенных настройками приватности. Об этом сообщил паблик MDK в Twitter.
Из-за действий поисковика стали доступны находящиеся в публичном доступе документы, в том числе персональные данные и пароли. Среди находок даже обнаружилась сводная таблица проституток Санкт-Петербурга с адресами, ценами и перечнем услуг, а также ответы на тест по информационной безопасности.
На данный момент Ни Google, ни Яндекс не выступили с каким-либо заявлением по поводу случившегося.
25 мая гендиректор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов заявил, что поисковая система «Яндекса» обеспечивает три четверти трафика основных пиратских ресурсов. Пресс-служба поисковика опровергла содействие компании интернет-пиратам, напомнив, что компания функционирует в соответствии с российским законодательством.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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