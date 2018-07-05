Яндекс объяснился за раскрытые тайны пользователей

«Яндекс» разъяснил появление в поисковике документов из сервиса Google Docs. Об этом говорится в комментарии пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

«"Яндекс" индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, "Яндекс" не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», — заявили в компании.

«В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — добавили представители «Яндекс».

Ранее 5 июля стало известно, что из-за индексации поисковиком сервиса Google Docs стали доступны находящиеся в публичном доступе документы, в том числе персональные данные и пароли. Пользователи начали «охоту» за нетривиальными документами, и обнаружили сводную таблицу проституток Санкт-Петербурга , телефоны руководителей крупнейших компаний России , и ответы на тест по информационной безопасности.

В настоящий момент при попытке запроса «пароли» на сайте docs.google.com Яндекс выдает 0 результатов.