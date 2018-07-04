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Почему я всё еще не готов пересесть на Android
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Почему я всё еще не готов пересесть на Android 

Android Insider 4 июля 2018
Фото: Android Insider
У меня во владении были как Android-смартфоны, так и iOS-аппараты. Часто приходилось ходить с двумя системами одновременно, однако в настоящее время использую iPhone 6, и вот почему.
В iOS много недостатков, но система все еще держит своих пользователей.
Плавность скрола
Главное, что держит меня в iOS — это плавность скрола и чувствительность сенсорной панели. Еще ни одни Android-смартфон не был настолько плавным и чувствительным. Например, представьте ситуацию, когда вы пытаетесь перетащить иконку приложения, а она неохотно тянется за вашим пальцем, как бы отставая от него. Подобного в iOS нет. Крайне высокий отклик тача позволяет быть одним целым с интерфейсом и быстрее с ним взаимодействовать. Каждый скролл ленты в Tweetbot после любого Android-смартфона сопровождается выбросом эндорфинов.
Экран
Даже у старых флагманов Apple, таких как iPhone 6, экран по качеству не вызывает вопросов, чего нельзя сказать о бюджетках на Android с аналогичной стоимостью.
Иконки
В iOS иконки унифицированы (квадрат с закругленными углами). Это придает рабочему столу аккуратности. Сейчас Google пытается также унифицировать иконки, делая их круглыми, однако все равно пока все очень печально, особенно, когда речь идет о сторонних оболочках, например, MIUI.
Меню приложений
В Android все еще имеется меню приложений. На мой взгляд, оно лишний раз нагружает систему, и особой необходимости в меню приложений я не вижу.
Жесты
Компания в Android P представила управление жестами. Ранее я писал, почему эти жесты ужасны. Можете ознакомиться с материалом по этой ссылке.
Фрагментация и отсутствие обновлений
Всегда защищаю Android, когда речь заходит о фрагментации. Но, если закрыть глаза на все нюансы, пользователь хочет получать обновления в течение 5 лет, он их не получает. Максимум, чего можно ожидать от производителей, это 2 года поддержки. И это на фоне iOS крайне мало.
Понятно, что сейчас Android развивается семимильными шагами на фоне iOS, поэтому не сомневаюсь в том, что уже через 1-2 года моим основным гаджетом будет именно Android-аппарат.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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