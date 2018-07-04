ХАМАС шпионил за израильскими военными через сайты знакомств

Члены группировки ХАМАС пытались раздобыть секретные сведения о солдатах израильской армии, используя сайт знакомств, сообщает The New York Post.

Злоумышленники создавали фальшивые аккаунты с чужими фотографиями, украденными со страниц разных женщин в Facebook. Профили заполнялись на иврите таким образом, чтобы жертвы не почувствовали подвоха. Известно, что такие страницы появлялись как минимум на трех ресурсах, включая приложение для болельщиков чемпионата мира по футболу.

Познакомившись с военными, члены группировки просили их скачать приложение для знакомств. Через него в мобильное устройство проникал вирус, предоставляющий террористам доступ к фото— и видеоматериалам, локациям и прочей информации, хранящейся в телефоне.

Вирусные атаки

Новый механизм ведения войны } Приложение скачали около 500 раз, прежде чем уловку раскрыли. Операцию по разоблачению преступной сети назвали «Разбиватели сердец».

Представители израильской армии отметили, что провести таким образом пытались как мужчин, так и женщин, причем представительницы прекрасного пола оказались более бдительными. Отмечается, что никаких важных данных в руки представителям ХАМАС не попало, но существовала серьезная угроза национальной безопасности.

Военнослужащих призвали не отвечать на запросы в друзья в соцсетях от незнакомых людей и не устанавливать неизвестные приложения.

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