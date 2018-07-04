Закрылись испанская, итальянская и латышская версии «Википедии»

Испанская, итальянская и латышская версии сайта свободной энциклопедии «Википедия» были закрыты в знак протеста против директивы ЕС об авторском праве в интернете.

Как сообщает информационное агентство «Sputnik Латвия», при открытии латышской версии сайта «Википедия» появляется письмо с обращением к пользователям: «Дорогой читатель, 5 июля 2018 года в Европейском парламенте пройдет голосование по проекту директивы об авторских правах, которая, в случае утверждения, серьезно ограничит свободу интернета. Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное — ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры. Если проект будет утвержден в нынешней форме, может исчезнуть возможность делиться новостными записями в социальных сетях или находить их в поисковиках. Под угрозой окажется также сама „Википедия“.

Это же обращение опубликовано на стартовой странице испанской и итальянской версий „Википедии“.

Следует пояснить, что новая директива об авторском праве, по задумке ее авторов, призвана обеспечить дополнительную защиту правообладателям в интернете. С ее помощью предполагается урегулировать отношения между правообладателями контента и интернет-платформами. Так, статья 13 директивы предписывает любому сайту на территории Европейского союза нести ответственность за совместное использование информации.

Критики опасаются, что соблюдение регламента будут отслеживать компьютеры с искусственным интеллектом. Они будут распознавать материал, подлежащий защите, и препятствовать его распространению. Вероятно, заложенные алгоритмы будут удалять даже ту информацию, которая несет лишь потенциальные риски. В этом случае запреты могут коснуться многочисленных ремиксов, пародий и даже интернет-мемов. А значит, обмен даже простой информацией между пользователями будет ощутимо затруднен.

Против принятия директивы уже выступили более 70 специалистов в сфере информатики, 169 ученых, 147 организаций, занимающихся правами человека и свободой прессы, а также „Фонд Викимедиа“, который способствует развитию свободной энциклопедии „Википедия“.