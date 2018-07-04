Google обвинили в утечке данных с почтовых ящиков

Очередной скандал вокруг безопасности в сети разразился после того, как The Wall Street Journal опубликовало свое сенсационное расследование. Журналисты опросили несколько десятков бывших и действующих сотрудников компаний, которые разрабатывали дополнительные сервисы для почтовой службы Gmail. Тогда стало известно, что сотни маркетологов ежедневно сканируют порядка 100 миллионов личных писем.

В свою очередь в Google заверили, что все сторонние проекты запрашивают доступ у пользователей в обязательном порядке. Специалисты корпорации порекомендовали внимательно читать условия перед установкой любых программ. Кроме того, они заявили, что анализ почтовых ящиков проводится в автоматическом режиме при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Facebook по ошибке «выпустил на волю» пользователей из черного списка.