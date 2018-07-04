Ещё
Google обвинили в утечке данных с почтовых ящиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google обвинили в утечке данных с почтовых ящиков 

Пятый канал 4 июля 2018
Фото: Пятый канал
Очередной скандал вокруг безопасности в сети разразился после того, как The Wall Street Journal опубликовало свое сенсационное расследование. Журналисты опросили несколько десятков бывших и действующих сотрудников компаний, которые разрабатывали дополнительные сервисы для почтовой службы Gmail. Тогда стало известно, что сотни маркетологов ежедневно сканируют порядка 100 миллионов личных писем.
В свою очередь в Google заверили, что все сторонние проекты запрашивают доступ у пользователей в обязательном порядке. Специалисты корпорации порекомендовали внимательно читать условия перед установкой любых программ. Кроме того, они заявили, что анализ почтовых ящиков проводится в автоматическом режиме при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Facebook по ошибке «выпустил на волю» пользователей из черного списка.
Пятый канал: последние новости
Стало известно, какие смартфоны шпионят за пользователями Выросший до отдельного проекта «Яндекс. Дзен» поборется с социальными сетями Сотрудникам Байконурf запретили пользоваться соцсетями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника20
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение