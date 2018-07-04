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Заставили говорить: Алиса продвигает тариф от «Билайн»
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Заставили говорить: Алиса продвигает тариф от «Билайн» 

Sostav.ru 4 июля 2018
Фото: Sostav.ru
Голосовой помощник Алиса, запущенный компанией «Яндекс» осенью прошлого года, активно осваивает нашу жизнь, стремясь быть рядом в любой момент. Ее уже научили управлять компьютером, ориентироваться на дороге в рамках платформы «Яндекс. Навигатор». В апреле Алиса даже сумела прочесть текст тотального диктанта, проверив нас на грамотность.
Теперь до Алисы добрались и маркетологи, которые придумали, как извлечь из виртуального помощника выгоду в продвижении своего продукта.
Накануне редакция Sostav заметила на заглавной страничке «Яндекс» рекламный баннер «Билайн», призывающий пользователя сказать Алисе «Говори, говорю» (новая кампания «Билайн», — прим. ред.).
После перехода по баннеру Алиса шутливо общается с пользователем, продвигая тариф «ВСЕмое!».
Редакции удалось получить комментарий о новой интеграции от оператора сотовой связи, который пояснил, что данный проект стал для бренда экспериментом.
Пресс-служба «Билайн»:
Билайн интегрировал свою рекламную кампанию в Алису в качестве нового экспериментального спецпроекта. Алиса научилась при запросе «Говори, говорю» выдавать остроумные ответы и предлагать пользователю выбрать подходящий тариф из популярной линейки «ВСЁмоё!». Проект продлится до октября 2018 года. За это время голосовой помощник будет учиться новым репликам и оттачивать свое чувство юмора.
Компания «Яндекс» от комментария воздержалась.
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