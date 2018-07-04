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Как iPhone 5s ускорился на iOS 12 beta 3
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Как iPhone 5s ускорился на iOS 12 beta 3 

Apple Insider 4 июля 2018
Фото: Apple Insider
В некоторых сценариях использования iPhone 5s под управлением актуальной беты iOS 12 работает несколько быстрее, чем ему позволяли предыдущие сборки. В этом убедился ведущий YouTube-канала iAppleBytes, который провел независимое сравнение флагманских смартфонов Apple 2013 года на базе iOS 11.4 и iOS 12 beta 3.
iPhone 5s и iOS 12  На этапе включения, как и предыдущие сборки, iOS 12 beta 3 проигрывает финальной версии iOS 11.4. Очевидно, производитель счел этот показатель не столь важным для повседневного использования, а потому предпочел не уделять ему слишком много внимания, тем более, когда если идет всего лишь о версии для разработчиков.
Скорость работы iOS 12  В остальном — имеется в виду запуск приложений — третья бета iOS 12 чаще оказывается быстрее iOS 11.4. Смартфон под управлением актуальной бета-сборки выигрывает при запуске таких ключевых приложений, как «Камера», «Сообщения», а также клиентов Facebook, Twitter и Instagram, уступая на этапе открытия App Store и игры Subway Surf.
В процессе тестирования бенчмарками iPhone 5s с iOS 12 beta 3 на борту вышел победителем в двух случаях из трех, улучшив свой результат по сравнению с дебютной сборкой. По скорости запуска приложений бенчмарков практически ничего не изменилось — здесь смартфон на базе iOS 11.4 все еще чувствует себя более уверенно.
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