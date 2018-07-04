Как iPhone 5s ускорился на iOS 12 beta 3

В некоторых сценариях использования iPhone 5s под управлением актуальной беты iOS 12 работает несколько быстрее, чем ему позволяли предыдущие сборки. В этом убедился ведущий YouTube-канала iAppleBytes, который провел независимое сравнение флагманских смартфонов Apple 2013 года на базе iOS 11.4 и iOS 12 beta 3.

iPhone 5s и iOS 12 На этапе включения, как и предыдущие сборки, iOS 12 beta 3 проигрывает финальной версии iOS 11.4. Очевидно, производитель счел этот показатель не столь важным для повседневного использования, а потому предпочел не уделять ему слишком много внимания, тем более, когда если идет всего лишь о версии для разработчиков.

Скорость работы iOS 12 В остальном — имеется в виду запуск приложений — третья бета iOS 12 чаще оказывается быстрее iOS 11.4. Смартфон под управлением актуальной бета-сборки выигрывает при запуске таких ключевых приложений, как «Камера», «Сообщения», а также клиентов Facebook, Twitter и Instagram, уступая на этапе открытия App Store и игры Subway Surf.

В процессе тестирования бенчмарками iPhone 5s с iOS 12 beta 3 на борту вышел победителем в двух случаях из трех, улучшив свой результат по сравнению с дебютной сборкой. По скорости запуска приложений бенчмарков практически ничего не изменилось — здесь смартфон на базе iOS 11.4 все еще чувствует себя более уверенно.