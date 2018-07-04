Пользователи Сети нашли неправильную карту России от «Леруа Мерлен». Там нет Калининграда и Сахалина 

После скандала вокруг сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» пользователи Сети, видимо, решили получше изучить историю компании. В итоге на просторах интернета они отыскали проморолик магазина с необычной картой России.
В начале ролика авторы рассказывают о преимуществах компании. Поразившая пользователей карта появляется только спустя две с половиной минуты. На схематичном изображении есть магазины «Леруа Мерлен», но при этом нет Калининградской области и Сахалина.
Некоторые комментаторы отметили, что на карте также отсутствует Крым. Впрочем, более внимательные пользователи обратили внимание на дату публикации ролика: в Сети он появился 26 марта 2013 года — за год до событий, которые привели к референдуму и воссоединению полуострова с Россией.
Скандал с «Леруа Мерлен» разгорелся, когда пиарщица компании Галина Панина выложила в соцсетях историю о российских болельщиках, которые якобы подожгли девушку, отпраздновав таким образом победу сборной России над Испанией. Вскоре девушка объявила о своем увольнении.