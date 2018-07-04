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Террористы-«разбиватели сердец» принялись соблазнять военных
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Террористы-«разбиватели сердец» принялись соблазнять военных 

Lenta.ru 4 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Армия обороны Израиля раскрыла планы террористов движения ХАМАС по соблазнению военных ради получения секретной информации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Операция по разоблачению преступной сети называлась «Разбиватели сердец» и началась в марте этого года. По словам военного источника, злоумышленникам не удалось заполучить никаких важных данных, однако он отметил, что «существовала серьезная угроза национальной безопасности».
Как пишет издание, ХАМАС создавал фейковые аккаунты в соцсетях, под видом гражданских лиц террористы знакомились с военными и просили их установить приложения для знакомств из Google Play. После того, как жертвы их скачивали, в устройство попадал вирус, с помощью которого террористы получали доступ к локациям, фото и видео-материалам, контактам, а также другим файлам в телефоне.
Сообщается, что до того, как Google удалил подозрительные приложения из Google Play, их скачали около 500 раз.
В армии отметили, что соблазнить пытались как мужчин, так и женщин, при этом девушки прерывали общение с подозрительными новыми знакомыми намного быстрее своих коллег другого пола.
Военных призвали не принимать запросы о дружбе в соцсетях от незнакомцев, сообщать обо всех подозрительных субъектах и не загружать неизвестные приложения.
Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории Израиля. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.
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