Террористы-«разбиватели сердец» принялись соблазнять военных

Операция по разоблачению преступной сети называлась «Разбиватели сердец» и началась в марте этого года. По словам военного источника, злоумышленникам не удалось заполучить никаких важных данных, однако он отметил, что «существовала серьезная угроза национальной безопасности».

Как пишет издание, ХАМАС создавал фейковые аккаунты в соцсетях, под видом гражданских лиц террористы знакомились с военными и просили их установить приложения для знакомств из Google Play. После того, как жертвы их скачивали, в устройство попадал вирус, с помощью которого террористы получали доступ к локациям, фото и видео-материалам, контактам, а также другим файлам в телефоне.

Сообщается, что до того, как Google удалил подозрительные приложения из Google Play, их скачали около 500 раз.

В армии отметили, что соблазнить пытались как мужчин, так и женщин, при этом девушки прерывали общение с подозрительными новыми знакомыми намного быстрее своих коллег другого пола.

Военных призвали не принимать запросы о дружбе в соцсетях от незнакомцев, сообщать обо всех подозрительных субъектах и не загружать неизвестные приложения.