Хакеры обидели более 78 000 читеров Fortnite

Неизвестные создатели читов заразили рекламным программным обеспечением более 78 000 компьютеров любителей лёгкой наживы в Fortnite. Об этом стало известно после того, как игровая стриминговая платформа Rainway нашла на своём трекере «сотни тысяч отчетов об ошибках». По словам генерального директора порталаЭндрю Сампсона, каждый из отчётов включал звонки на различные рекламные платформы и все они исходили от пользователей, играющих в Fortnite.

Сампсон решил узнать об этом побольше и команда начала рыться в популярных хаках для Fortnite. Создав небольшой инструмент для просеивания десятков загрузок, поиска в видеороликах YouTube о взломах и обманах, Rainway в конечном итоге нашел виновное программное обеспечение.

Им стало ПО, обещающее бесплатные V-Bucks — валюту Fortnite в игре, а также ПО на aimbot. Всё шло в одном паке 2-в-1. Вредоносная программа сразу же устанавливала корневой сертификат на устройстве пользователя, меняя прокси-сервера Windows и перенаправляя весь веб-трафик через себя. Сампсон отправил отчет о нарушении и ссылка на загрузочный файл была немедленно удалена, но, к сожалению, загрузка прошла более 78 000 раз.

«Epic могла бы лучше справиться с обучением своих пользователей по этим вредоносным программам, чтобы помочь им понять, как системы Fortnite предотвращают обман», — сказал Сампсон. «Я также рекомендую, чтобы они уделяли больше времени на модерирование YouTube убирали эти видеоролики, чтобы избежать бесчисленного количества обманутых людей.

»Иногда мошенничество является сильной приманкой и необходимо мощное присутствие, чтобы направить людей в правильном направлении».

Сампсон подробно описал весь процесс, используемый для обнаружения и отключения вредоносного программного обеспечения в этом блоге.