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Facebook научится отличать правдивые новости от дезинформации
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Facebook научится отличать правдивые новости от дезинформации 

Ferra.ru 4 июля 2018
Команда социальной сети Facebook объявила о покупке компании Bloomsbury AI. Это расположенный в Лондоне стартап, создавший технологию обработки естественного языка для систем искусственного интеллекта.
Как сообщила сама Facebook, технологии Bloomsbury позволят усилить позиции Facebook в области исследований обработки естественного языка, а также помочь с пониманием естественного языка, его приложений и исползования.
По данным ресурса TechCrunch, Facebook планирует задействовать команду Bloomsbury и её технологии для борьбы с фейковыми новостями и решения других проблем, связанных с контентом. Точная сумма сделки официально не объявлена, но ориентировочно составляет от двадцати трёх до тридцати миллионов долларов.
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