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Банк «ДельтаКредит» запустил сервис по подбору квартир в Московском регионе
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Банк «ДельтаКредит» запустил сервис по подбору квартир в Московском регионе 

Банки.ру 4 июля 2018
Банк «ДельтаКредит» запустил сервис по подбору недвижимости в Москве и Московской области «Дельта Недвижимость». Теперь любой желающий может найти подходящую квартиру на вторичном рынке в базе жилья ЦИАН прямо на сайте банка.
Как уточняется в релизе банка, на сайте есть основная информация, необходимая при выборе жилья: фотографии, планировки, описание квартир. Расширенную версию объявлений пользователь может получить при переходе непосредственно на сайт Cian.ru.
Сервис «Дельта Недвижимость» будет обновляться ежедневно. Непосредственно в карточке объекта недвижимости пользователь может воспользоваться ипотечным калькулятором, чтобы сделать расчет своих будущих платежей, отправить заявку на онлайн-одобрение кредита или связаться с сотрудником банка.
«На данный момент пользователям сервиса «Дельта Недвижимость» доступны квартиры в Москве и Московской области, всего более 80 тысяч объектов. В ближайшее время будет подключена база новостроек, также планируются доработка функционала и расширение возможностей сервиса», — рассказал руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга банка «ДельтаКредит» Алексей Тартышев.
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