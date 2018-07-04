Банк «ДельтаКредит» запустил сервис по подбору квартир в Московском регионе

Как уточняется в релизе банка, на сайте есть основная информация, необходимая при выборе жилья: фотографии, планировки, описание квартир. Расширенную версию объявлений пользователь может получить при переходе непосредственно на сайт Cian.ru.

Сервис «Дельта Недвижимость» будет обновляться ежедневно. Непосредственно в карточке объекта недвижимости пользователь может воспользоваться ипотечным калькулятором, чтобы сделать расчет своих будущих платежей, отправить заявку на онлайн-одобрение кредита или связаться с сотрудником банка.

«На данный момент пользователям сервиса «Дельта Недвижимость» доступны квартиры в Москве и Московской области, всего более 80 тысяч объектов. В ближайшее время будет подключена база новостроек, также планируются доработка функционала и расширение возможностей сервиса», — рассказал руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга банка «ДельтаКредит» Алексей Тартышев.

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