Сбербанк: клиенты сами отдают свои деньги мошенникам более чем в 90% случаев

Станислав Кузнецов. Больше 90% случаев хищений средств с банковских счетов физлиц — социальная инженерия, когда клиент сам отдаёт средства мошенникам, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка

«Ну, это больше 90% средств, это превалирует и растет дальше… Но социальная инженерия, к сожалению, (…) сегодня уже мы не просто фиксируем воровство паролей, мы уже научились с этим бороться достаточно эффективно. Но последние 2-3 месяца (…) наш искусственный интеллект в большинстве случаев фиксирует даже когда (…) люди сами подходят к автомату под воздействием каких-то слов, какого-то «телефонного абонента» в кавычках, какого-то «функционера», который рекомендует сделать определенный набор цифр, рекомендует отправить деньги со своего счета на непонятный счет, и люди слушаются», — сказал он.

При этом Кузнецов отметил, что банки в этом году предпримут активные действия, чтобы противостоять этому виду хищений.