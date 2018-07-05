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Сбербанк: клиенты сами отдают свои деньги мошенникам более чем в 90% случаев
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Сбербанк: клиенты сами отдают свои деньги мошенникам более чем в 90% случаев 

Rambler News Service 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Больше 90% случаев хищений средств с банковских счетов физлиц — социальная инженерия, когда клиент сам отдаёт средства мошенникам, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Ну, это больше 90% средств, это превалирует и растет дальше… Но социальная инженерия, к сожалению, (…) сегодня уже мы не просто фиксируем воровство паролей, мы уже научились с этим бороться достаточно эффективно. Но последние 2-3 месяца (…) наш искусственный интеллект в большинстве случаев фиксирует даже когда (…) люди сами подходят к автомату под воздействием каких-то слов, какого-то «телефонного абонента» в кавычках, какого-то «функционера», который рекомендует сделать определенный набор цифр, рекомендует отправить деньги со своего счета на непонятный счет, и люди слушаются», — сказал он.
При этом Кузнецов отметил, что банки в этом году предпримут активные действия, чтобы противостоять этому виду хищений.
«У нас на самом деле вот только в последнее время возникло очень хорошее межведомственное взаимодействие между банками и с правоохранительными органами. Мы уверены, что в этом году будут очень активные шаги для того, чтобы противостоять уверенно этому взлому», — добавил он.
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