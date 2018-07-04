В Google отвергли обвинения в наличии доступа к почтовым ящикам у создателей приложений

ТАСС , 4 июля. Американская компания Google заверила пользователей в надежности защиты их конфиденциальных данных. Во вторник глава отдела, отвечающего за защиту персональной информации, Сьюзан Фрей в блоге компании прокомментировала появившиеся в СМИ сведения о доступе разработчиков приложений к переписке пользователей.

"Прозрачность и контроль всегда были нашими основными принципами работы с конфиденциальной информацией", — заявила Сьюзан Фрей. Она сообщила, что Google обрабатывает письма пользователей в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта, что позволяет улучшать продукт. Фрей также порекомендовала перед установкой сторонних приложений внимательно читать информацию о том, к каким данным они получат доступ.