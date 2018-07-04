«Яндекс. Браузер» предлагает включить режим «Инкогнито» на сайтах для взрослых 

Свежее обновление добавило в популярный «Яндекс. Браузер» интересную функцию, которая не была анонсирована. При первом входе на популярные порносайты приложение предлагает открывать их в режиме «Инкогнито», в котором не сохраняются история посещений, поисковые запросы и данные авторизации.
В компании уже подтвердили наличие этой возможности. Если пользователь соглашается, то сайт для взрослых открывается в новой вкладке уже в анонимном режиме. Предыдущая вкладка закрывается, данные удаляются, а все остальные подобные ресурсы предлагается открывать именно в режиме «Инкогнито».
При этом функция срабатывает на всех популярных сайтах с «клубничкой». И хотя в «Яндексе» не уточнили, как именно был сформирован такой перечень, но отметили, что идея «давно витала в воздухе». По статистике поисковика, три миллиона пользователей браузера ежедневно посещают такие сервисы хотя бы раз в день.
При этом в 2017 году Microsoft подала заявку на патент аналогичной функции в браузере Edge. Однако там не указывалось, какие сайты должны попасть в список. А пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский заявил, что компания придумала эту возможность раньше, чем софтверный гигант.