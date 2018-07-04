«Яндекс. Браузер» предлагает включить режим «Инкогнито» на сайтах для взрослых

Свежее обновление добавило в популярный «Яндекс. Браузер» интересную функцию, которая не была анонсирована. При первом входе на популярные порносайты приложение предлагает открывать их в режиме «Инкогнито», в котором не сохраняются история посещений, поисковые запросы и данные авторизации.

В компании уже подтвердили наличие этой возможности. Если пользователь соглашается, то сайт для взрослых открывается в новой вкладке уже в анонимном режиме. Предыдущая вкладка закрывается, данные удаляются, а все остальные подобные ресурсы предлагается открывать именно в режиме «Инкогнито».

При этом функция срабатывает на всех популярных сайтах с «клубничкой». И хотя в «Яндексе» не уточнили, как именно был сформирован такой перечень, но отметили, что идея «давно витала в воздухе». По статистике поисковика, три миллиона пользователей браузера ежедневно посещают такие сервисы хотя бы раз в день.