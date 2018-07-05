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В Нижневартовском районе закрыли доступ к 10 браконьерским сайтам
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В Нижневартовском районе закрыли доступ к 10 браконьерским сайтам 

АиФ Югра 5 июля 2018
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовском районе по заявлениям прокуратуры прекращен доступ к сайтам с информацией о продаже краснокнижных животных и запрещенных орудий лова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
По результатам проверки сети на наличие информации, опасной для животного мира, районной прокуратурой Нижневартовска было выявлено свыше 10 таких интернет-сайтов. На пяти из них размещалась информация о незаконной продаже животных, занесенных в Красную книгу РФ — дальневосточной черепахи и утки-мандаринки. За это в соответствие с законодательством устанавливается административная и уголовная ответственность. К слову, закон, ужесточающий ответственность президент России подписал совсем недавно — неделю назад.
На других пяти сайтах продавали электроудочки, являющиеся запрещенным орудием лова. Их изготовление и продажа и незаконная добыча (вылов с применением электротока является уголовно наказуемым деянием.
«У нас есть так же природоохранная прокуратура, которая в прошлом году выявила более 20 таких сайтов, — комментирует старший помощник окружного прокурора Инга Александровна Снаткина. — Выявляя такие сайты, мы обращаемся в суд, который рассматривает эти заявления, затем сайты блокирует Роскомнадзор».
В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.
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