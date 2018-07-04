В iOS 12 можно делиться ссылками на свои фотографии в памяти iPhone

В iOS 12 можно делиться ссылками на свои фотографии в памяти iPhoneВ iOS 12 продолжают появляться небольшие нововведения, которые могли бы быть полезны пользователям. В новой бета-версии операционной системы появилась возможность делиться фотографиями.

Если раньше вы могли только создать расшаренный альбом, то теперь юзерам доступна возможность создания ссылок на снимки.

Для этого вам нужно нажать кнопку Поделиться и выбрать в выпадающем меню Скопировать ссылку. После этого ссылку можно отправить друзьям. Она доступна в течение 30 дней.

Кликнув по ссылке, пользователь сможет загрузить изображение в память смартфона.