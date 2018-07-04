Индия обвинила WhasApp в распространении опасных для жизни людей сообщений

Власти Индии обвинили руководство мессенджера WhasApp в распространении ложных сведений. Информацию подтвердило министерство электроники и информационных технологий республики, сообщил сайт «Комсомольская правда».

Пользователи стали получать ложные сообщения о похищении детей, насилии и грабежах. Власти Индии потребовали от WhasApp разобраться в ситуации.

«Правительство также указало, что распространение таких сообщений должно быть немедленно устранено путем применения соответствующих технологий», — рассказали в ведомстве.

Из-за недостоверной информации местные жители за несколько месяцев убили 25 человек.

Разработчики WhatsApp установили новую функцию. Теперь в мессенджере появились каналы, похожие на те, что ранее использовал Telegram.