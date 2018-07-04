Ещё
Индия обвинила WhasApp в распространении опасных для жизни людей сообщений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия обвинила WhasApp в распространении опасных для жизни людей сообщений 

360tv.ru 4 июля 2018
Власти Индии обвинили руководство мессенджера WhasApp в распространении ложных сведений. Информацию подтвердило министерство электроники и информационных технологий республики, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Пользователи стали получать ложные сообщения о похищении детей, насилии и грабежах. Власти Индии потребовали от WhasApp разобраться в ситуации.
«Правительство также указало, что распространение таких сообщений должно быть немедленно устранено путем применения соответствующих технологий», — рассказали в ведомстве.
Из-за недостоверной информации местные жители за несколько месяцев убили 25 человек.
Разработчики WhatsApp установили новую функцию. Теперь в мессенджере появились каналы, похожие на те, что ранее использовал Telegram.
360tv.ru: последние новости
Более 70 млн аккаунтов заблокировал за два месяца Twitter Инженеры назвали способ слежки Xiaomi и Huawei за пользователями «Яндексгейт»: в Сети появились инструкции, позволяющие обезопасить свои данные от индексации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника20
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение