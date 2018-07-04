Ещё
Австралийский инженер создал камеру, которая превращает фотографии в примитивные рисунки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралийский инженер создал камеру, которая превращает фотографии в примитивные рисунки 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Камера Draw This. Фото: Дэн Мэкниш
Австралийский инженер и художник Дэн Мэкниш создал фотоаппарат Draw This для получения мгновенных снимков, который превращает фотографии в примитивные рисунки. Об этом пишет Engadget.
Для обработки изображений устройство использует нейросеть, которую Мэкниш обучал с помощью набора данных Quick, Draw! от Google. Гаджет работает с помощью компьютера Raspberry Pi. Готовые рисунки печатает термальный принтер.
Камера Draw This. Фото: Дэн Мэкниш
Камера Draw This. Фото: Дэн Мэкниш
Издание отмечает, что пользователь такой камеры не сможет увидеть изображение, которое запечатлело устройство: нейросеть моментально обрабатывает изображения. Однако иногда алгоритмы ошибаются. Так, камера может напечатать рисунок винного бокала вместо растения или неправильно передать черты лица человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московские стартаперы создали «умную» камеру, которая учит сноубордистов делать трюки
В июне нью-йоркский стартап Ctrl-labs разработал браслет, который умеет считывать сигналы, поступающие от мозга к руке. С помощью такого устройства человек способен силой мысли управлять курсором на экране компьютера. Гаджет работает при подключении к компьютеру Raspberry Pi.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
Inc.: последние новости
«Яндекс.Такси» разрешит предпринимателям зарабатывать на поездках клиентов на такси WSJ: Google позволяет сотням сторонних компаний читать личную почту пользователей «Яндекс.Дзен» начинает конкурировать с Instagram и запускает инструменты нативной рекламы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет52
Над Украиной нависла национальная катастрофа75
Американское оружие захватили военные4
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха174
Друзь поспорил с главой Минтруда9
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:56
Ростуризм успокоил россиян
Общество Путешествия
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
08:48
Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
Политика Экономика
02:06
Американское оружие захватили военные
Оружие Армия
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
10:23
Участница «Дома-2» умерла в 20 лет
Шоу-бизнес Другое
03:11
Мамаши устроили неприличную разборку на площадке
Общество Происшествия
01:00
Машков переименовал театр Табакова
Общество Новости Москвы
01:06
В Москву придет потепление
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение