Австралийский инженер создал камеру, которая превращает фотографии в примитивные рисунки

Камера Draw This. Фото: Дэн Мэкниш

Австралийский инженер и художник Дэн Мэкниш создал фотоаппарат Draw This для получения мгновенных снимков, который превращает фотографии в примитивные рисунки. Об этом пишет Engadget.

Для обработки изображений устройство использует нейросеть, которую Мэкниш обучал с помощью набора данных Quick, Draw! от Google . Гаджет работает с помощью компьютера Raspberry Pi. Готовые рисунки печатает термальный принтер.

Камера Draw This. Фото: Дэн Мэкниш

Камера Draw This. Фото: Дэн Мэкниш

Издание отмечает, что пользователь такой камеры не сможет увидеть изображение, которое запечатлело устройство: нейросеть моментально обрабатывает изображения. Однако иногда алгоритмы ошибаются. Так, камера может напечатать рисунок винного бокала вместо растения или неправильно передать черты лица человека.

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В июне нью-йоркский стартап Ctrl-labs разработал браслет, который умеет считывать сигналы, поступающие от мозга к руке. С помощью такого устройства человек способен силой мысли управлять курсором на экране компьютера. Гаджет работает при подключении к компьютеру Raspberry Pi.

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