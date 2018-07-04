«Сотворение Земли: Как живые организмы создали наш мир» 

Палеонтолог, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, автор нескольких книг по эволюции и палеонтологии Андрей Журавлев расскажет, как важнейшие открытия из истории Земли по-прежнему совершаются в экспедициях, как экспедиционные будни превращаются в научные статьи, а те — в научно-популярные книги.
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