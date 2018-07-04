Ещё
«Сотворение Земли: Как живые организмы создали наш мир»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сотворение Земли: Как живые организмы создали наш мир» 

Индикатор 4 июля 2018
Фото: Индикатор
Палеонтолог, профессор биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, автор нескольких книг по эволюции и палеонтологии Андрей Журавлев расскажет, как важнейшие открытия из истории Земли по-прежнему совершаются в экспедициях, как экспедиционные будни превращаются в научные статьи, а те — в научно-популярные книги.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.
Индикатор: последние новости
Научный взгляд на музыкальную гармонию Парадоксач-2018 О, футбол, ты – мир!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника22
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение