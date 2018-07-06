«ВКонтакте» проведет LAN-финал турнира по Fortnite на VK Fest 

В основной части соревнования сыграют 20 дуэтов. Организаторы чемпионата проведут открытые отборочные в онлайне и на месте проведения фестиваля.
Epicgames.com Открытые квалификации пройдут 14-15 и 21-22 июля. Если на турнир зарегистрируются больше 200 дуэтов, организаторы проведут два дополнительных дня предварительной стадии. В каждых отборочных 40 команд сыграют по восемь матчей. Участников разделят на две группы по 20 дуэтов, которые проведут по три игры. Еще два матча состоятся в формате Royal Mix, в котором поборются по одному игроки от каждого из 40 дуэтов. По результатам каждого дня пять лучших команд получат слоты на LAN-финале и бесплатный проход на VK Fest. На фестивале организаторы проведут еще один открытый этап для 60 команд. Участники смогут зарегистрироваться на месте в порядке живой очереди. По результатам 12 матчей в финальный день турнира пройдут 20 дуэтов. 29 июля состоится последний этап отборочных, в котором поучаствуют 40 команд — по 20 победителей онлайн-стадии и открытой квалификации на месте проведения VK Fest. По результатам трех матчей в гранд-финал пройдут по десять дуэтов из указанных групп. В заключительном этапе участники поборются на четырех картах. Три лучших команды разделят призовой фонд, о котором организаторы турнира не сообщили. Подробнее о регламенте турнира можно узнать здесь. Зарегистрироваться на чемпионат могут только пользователи «ВКонтакте» старше 12 лет по ссылке. VK Fest пройдет 28-29 июля в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга. Площадку разделят на несколько зон, в которых пройдут концерты, мастер-классы, выставки и другие мероприятия. Подробнее о фестивале можно узнать здесь.