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День астероидов 

Индикатор 31 минуту назад
Фото: Индикатор
Как появляются астероиды, почему они могут покидать свои орбиты, как их изучают, можно ли защитить Землю от столкновения с одним из них и какие полезные ископаемые будет выгодно добывать на астероидах? Расскажут аспиранты Института астрономии РАН Екатерина Ефремова и Мария Сизова, а также астроном Дмитрий Трушин.
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