День астероидов

Как появляются астероиды, почему они могут покидать свои орбиты, как их изучают, можно ли защитить Землю от столкновения с одним из них и какие полезные ископаемые будет выгодно добывать на астероидах? Расскажут аспиранты Института астрономии РАН Екатерина Ефремова и Мария Сизова, а также астроном Дмитрий Трушин.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.