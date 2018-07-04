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Роскомнадзор заблокирует сайты трёх микрофинансовых организаций Башкирии
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Роскомнадзор заблокирует сайты трёх микрофинансовых организаций Башкирии 

АиФ-Уфа 4 июля 2018
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура города Октябрьский во время проверки установила, что на сайтах компаний ООО «Финансовая помощь», ООО МКК «Восход», ООО МКК «Амурфинанс» была размещена информация об оказании услуг по микрокредитам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Однако данные фирмы были исключены из реестра микрофинансовых организаций, и не имели права заниматься подобной деятельностью.
Прокуратура города потребовала заблокировать доступ к запрещённой информации на сайте. Суд согласился с надзорным ведомством.
Теперь Роскомнадзор заблокирует информацию на сайтах указанных компаний.
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