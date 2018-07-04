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Яндекс. Браузер сотрёт следы посещения порносайтов
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Яндекс. Браузер сотрёт следы посещения порносайтов 

Ferra.ru 4 июля 2018
В десктопном Яндекс. Браузере появилась полезная функция для любителей порно. На неё обратил внимание один знакомый автора ресурса TJ.
Браузер начал предлагать пользователям при заходе на популярные порносайты открывать их в режиме «Инкогнито». Если пользователь соглашается, то ему предлагается возможность автоматически открывать порноресурсы в режиме «Инкогнито».
При выборе режима «Инкогнито» сайт открывается в новом окне и удаляется из истории браузера, в старом окне при этом закрывается вкладка с этим сайтом в обычном режиме.
Как подчёркивают разработчики Яндекс. Браузера, режим «Инкогнито» не делает пользователя невидимкой. Например, если он авторизуется в социальной сети, его появление будет замечено. Также он не защитит компьютер от вирусов. В режиме Инкогнито Яндекс. Браузер не сохраняет введенные пароли и данные автозаполнения, поисковые запросы, историю и адреса посещенных страниц. При этом изменения настроек, загруженные файлы и сделанные закладки сохраняются.
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