Яндекс. Браузер сотрёт следы посещения порносайтов

В десктопном Яндекс. Браузере появилась полезная функция для любителей порно. На неё обратил внимание один знакомый автора ресурса TJ.

Браузер начал предлагать пользователям при заходе на популярные порносайты открывать их в режиме «Инкогнито». Если пользователь соглашается, то ему предлагается возможность автоматически открывать порноресурсы в режиме «Инкогнито».

При выборе режима «Инкогнито» сайт открывается в новом окне и удаляется из истории браузера, в старом окне при этом закрывается вкладка с этим сайтом в обычном режиме.

Как подчёркивают разработчики Яндекс. Браузера, режим «Инкогнито» не делает пользователя невидимкой. Например, если он авторизуется в социальной сети, его появление будет замечено. Также он не защитит компьютер от вирусов. В режиме Инкогнито Яндекс. Браузер не сохраняет введенные пароли и данные автозаполнения, поисковые запросы, историю и адреса посещенных страниц. При этом изменения настроек, загруженные файлы и сделанные закладки сохраняются.