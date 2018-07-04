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В Башкирии заблокировали сайты предлагающие кредиты до зарплаты
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В Башкирии заблокировали сайты предлагающие кредиты до зарплаты 

ufa1.ru 4 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Прокуратура Октябрьского в ходе проверки выяснила, что несколько компании опубликовали на своих сайтах сведения об оказании услуг по выдачи микрозаймов.
Компании работали незаконно
Между тем именно эти организации ранее уже были исключены из Государственного реестра микрофинансовых организаций, в связи с чем были не вправе заниматься указанной деятельностью.
— Прокуратура города в судебном порядке потребовала признать материалы, размещенные на указанных сайтах запрещенными к распространению. Суд удовлетворил заявления прокуратуры. После вступления судебного решения в силу информация будет заблокирована Роскомнадзором, — рассказали в ведомстве.
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