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В России можно платить через Google Pay прямо на сайтах
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В России можно платить через Google Pay прямо на сайтах 

Ferra.ru 4 июля 2018
Фото: 3Dnews.ru
Сбербанк стал первым банком в России, который реализовал поддержку онлайн-оплаты товаров и услуг через Google Pay на веб-страницах и в мобильных приложениях. Об этом сообщили пресс-службы Сбербанка и Google.
Чтобы совершить покупку, пользователю достаточно выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить транзакцию. Как отмечают разработчики, сервис доступен в большинстве популярных браузерах как в мобильных устройствах, так и на компьютерах.
Напомним, в январе 2018 года компания Google сообщила о своём решении объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение. В феврале оно начало внедряться на Android, а в начале мая — на iOS и в вебе.
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