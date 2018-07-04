«Википедия» приостановила работу на трех языках в знак протеста против новой директивы ЕС

Онлайн-энциклопедия «Википедия» приостановила работу на итальянском, испанском и польском языках в знак протеста против директивы Евросоюза об авторском праве, сообщает TechCrunch.

На главной странице сайта появляется баннер, в котором пользователей призывают бороться за свободный интернет. Также на баннере указывается, что в случае принятия нового закона, «Википедия» будет под угрозой закрытия.

«Мы хотим продолжать открытую и бесплатную работу с проверенным контентом. Мы призываем всех членов Европарламента голосовать против этого текста», — сказано в обращении редакторов «Википедии».

Европарламент рассмотрит законопроект о защите авторского права в интернете в четверг, 5 июля. Наибольшей критике подверглись две статьи документа. Одна из них обязывает онлайн-платформы платить авторам при ссылке на их контент, а другая — предусматривает ответственность за нарушение авторских прав пользователями.