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Фатальная компьютерная «бомба» вернулась
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Фатальная компьютерная «бомба» вернулась 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили, что в обновление Google Chrome вернулась техническая ошибка, позволяющая хакерам запугивать жертву с помощью «загрузочной бомбы». Об этом сообщает BleepingComputer.
Метод атаки «загрузочной бомбой» (или download-бомбой) позволяет запустить на интернет-странице сотни или тысячи загрузок, которые блокируют браузер. За несколько секунд процессор получает полную нагрузку, и компьютер зависает.
Мошенники часто используют этот трюк на своих фишинговых сайтах, ставя на заглушку страницы номер фальшивой технической поддержки или предложение оплатить услуги по разблокировке.
Ранее разработчики Google Chrome исправили уязвимость, которая позволяла проводить подобные атаки. Как подтвердили пользователи, в нынешнем обновлении эта проблема вновь была замечена. Эксперт по безопасности Malwarebytes Джером Сегура (Jerome Segura), который провел масштабное исследование этого метода кибератак, заявил, что проблема «загрузочных бомб» может касаться не только браузера Google Chrome, но и Firefox.
Ранее пользователи со всего мира заметили на своих компьютерах неудаляемую программу. Неизвестные хакеры подделали универсальный бесплатный плеер и выдали зараженное ПО за оригинал.
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