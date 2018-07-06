Роскомнадзор зарегистрировал около 400 тыс. операторов персональных данных 

За первое полугодие в Реестре персональных данных Роскомнадзора зарегистрированы более 397 тыс. операторов персональных данных граждан России, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.
«Сохраняется динамика роста количества операторов, указавших сведения по базам данных, по сравнению с началом текущего года их количество увеличилось на 19,12%», — следует из сообщения ведомства.
Согласно закону «О персональных данных», все организации, которые обрабатывают личные данные граждан, обязаны уведомить о своей деятельности уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, которым определен РКН.
В случае непредставления соответствующей информации операторам грозит штраф по ст. 19.7 КоАП РФ.