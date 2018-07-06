Роскомнадзор зарегистрировал около 400 тыс. операторов персональных данных

За первое полугодие в Реестре персональных данных Роскомнадзора зарегистрированы более 397 тыс. операторов персональных данных граждан России , пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Сохраняется динамика роста количества операторов, указавших сведения по базам данных, по сравнению с началом текущего года их количество увеличилось на 19,12%», — следует из сообщения ведомства.

Согласно закону «О персональных данных», все организации, которые обрабатывают личные данные граждан, обязаны уведомить о своей деятельности уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, которым определен РКН.

В случае непредставления соответствующей информации операторам грозит штраф по ст. 19.7 КоАП РФ.