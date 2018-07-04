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Владельцы смартфонов на Oreo и Android P DP жалуются на Google Play. В чём проблема?
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Владельцы смартфонов на Oreo и Android P DP жалуются на Google Play. В чём проблема? 

Android Insider 4 июля 2018
Фото: Android Insider
На прошлой неделе в Google Play нашли 15 приложений, которые воровали деньги пользователей. Многие программы набрали по несколько тысяч установок, поэтому масштабы опасности оказались значительными. Теперь магазин приложений Google столкнулся с новой проблемой.
Пользователи пожаловались на неполадки с поиском в Google Play. После введения запроса результаты выдачи зацикливаются и показывают одни и те же программы, сообщает 9to5google. Иногда доступные варианты находятся через одно приложение. Выглядит это так.
Поймать баг можно на смартфонах под управлением Android Oreo и Android P Developer Preview. Проблемы с поиском наблюдаются в Google Play версий 10.6.08 и 10.7.18. Веб-сайт тоже показывает подобный фокус.
Вот ещё несколько иллюстраций проблемы.
Таким образом Google Play скрывает часть результатов выдачи и не гарантирует нахождение нужной программы. Зацикленный список неполный.
Встречался ли вам подобный баг? Эту и другие проблемы Google Play обсуждаем в Телеграм-канале AndroidInsider.
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