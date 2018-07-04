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Браузер Brave интегрировали с TOR
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Браузер Brave интегрировали с TOR 

Chip.ru 4 июля 2018
Фото: Chip.ru
В новой версии Brave пользователь может напрямую подключиться к сети TOR — для этого достаточно открыть приватную вкладку. До сих пор для связи с TOR приходилось использовать специальную программу или же расширение. Теперь же его функции интегрированы в веб-браузер.
Создателем Brave является родоначальник JavaScript и соучредитель Mozilla Брендан Эйх. Основой приложения является Chromium, но, в отличие от Chrome, Brave автоматически блокирует рекламу, отслеживание трафика, скрипты майнинга криптовалюты и прочие угрозы конфиденциальности. Даже обычная, а не приватная вкладка браузера не сохраняет историю просмотров и файлы cookie. Приватная же вкладка еще усиливает защиту пользователя и может использоваться, например, при пользовании публичными интернет-сетями, чтобы провайдеры интернет-услуг, работодатели, кафе или гостиницы, предоставляющие Wi-F и др. не могли отслеживать посещаемые веб-сайты. Помимо новизны в виде нативной поддержки TOR, Brave выделяется скоростью: сайты открываются в несколько раз быстрее, чем, например, в Chrome. К сожалению, использование сети TOR имеет один главный недостаток — это заметно влияет на скорость работы программы. Это может быть особенно неприятно для людей, которые часто работают через TOR, отправляя и принимая большие объемы информации. Однако гарантированная конфиденциальность оправдывает все.
Стоит добавить, что в скором времени следует ожидать интеграции с TOR браузера Firefox, о чем Mozilla объявила в начале месяца. Компания также работает над инструментом, который позволит уведомлять пользователей о том, что их данные просочились в сеть.
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