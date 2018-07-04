Новая версия шифровальщика GandCrab меняет алгоритм шифрования

В минувшие выходные киберпреступники выпустили новую версию вымогателя GandCrab V4, который получил множество изменений. Нововведения включают в себя различные алгоритмы шифрования, новое расширение.KRAB для зашифрованных файлов, новое имя для файла с требованиями выкупа и новый сайт TOR для оплаты выкупа.

К сожалению, пострадавшие от GandCrab v4 пользователи на данный момент не могут восстановить свои файлы бесплатно.

По словам ИБ-аналитика под псевдонимом Fly, одним из векторов распространения этого вымогателя являются сайты, на которых предлагают скачать «кряки» (crack) для различного программного обеспечения.

Злоумышленники действуют просто: взламывается вполне легитимный сайт, а затем на нем размещаются отдельные элементы, предлагающие скачать различные кряки для программ. Если пользователь скачает и запустит один из таких файлов, его компьютер окажется заражен вымогателем GandCrab.

На скриншоте ниже эксперты привели пример распространения GandCrab на сайте:

Специалисты говорят, что вымогатель переключился на новый алгоритм шифрования — Salsa20. Авторы GandCrab любят делать отсылки к различным экспертам, компаниям и сайтам. В этот раз они поблагодарили профессора Дэниэла Дж. Бернштейна, который изобрел алгоритм Salsa20.

@hashbreaker Daniel J. Bernstein let's dance salsa <3 После запуска GandCrab будет сканировать компьютер и любые сетевые ресурсы на предмет файлов, которые можно зашифровать. В процессе шифрования вымогатель добавляет к файлам расширение.KRAB.

Также шифровальщик создает файл KRAB-DECRYPT.txt, в котором жертве даются инструкции относительно оплаты выкупа. Цена выкупа — $1 200 в криптовалюте DASH (DSH).