Что нового в iOS 12 Beta 3?

Вчера вечером Apple выпустила очередную сборку операционной системы iOS 12. Новое обновление можно установить как по «воздуху», так и скачав файл в специальном разделе для разработчиков на веб-сайте Apple. Представляем вашему вниманию обзор всех найденных изменений.

Нововведения

Очистить все уведомления с экрана блокировки теперь можно при помощи нового жеста.

Небольшие визуальные изменения в приложении «FaceTime».

Интерфейс голосовых заметок для iPad был обновлен.

Apple Maps теперь включают в себя новые детализированные карты, пока только на территории США

Добавлены новые стикеры в разделе «Активность».

Режим «Экономии энергии» теперь отображается в статистике.

Приложение «Measure» было слегка изменено.

Появилась возможность поделиться своими фотографиями или видео с помощью «временной» ссылки.

В целях улучшения безопасности, операционная система может запрашивать пароль при подключении iOS-устройства к компьютеру или USB аксессуарам.

Какие проблемы были исправлены?

Виджет «Погода» снова работает.

Была устранена неполадка с iTunes, при которой было невозможно обновиться с iOS 10.2 до iOS 12 beta.

Skype и Twitter теперь работают исправно.

Наушники AirPods теперь функционируют корректно, останавливая воспроизведение музыки, если был вынут один наушник.

Повышена стабильность приложения «FaceTime».

Устройство теперь не теряет сигнал сотовой связи, если ранее была активирована функция SIM-PIN.

Расширения, блокирующие нежелательные звонки и сообщения, снова работают корректно.

Текущие проблемы

Сторонние приложения по-прежнему могут испытывать проблемы с GPS.

При создании цифрового пароля в разделе «Экранное время» пользователь может столкнуться с проблемой ввода код-пароля. Также не работает синхронизация статистики между другими iOS-устройствами.

Приложения Wallet, Netflix и Fortnite могут работать нестабильно.

Количество «поднятий телефона» может отображаться неверно, если в iCloud есть другие устройства под управлением iOS 12.

В Spotlight была обнаружена неполадка, при которой результаты из Интернета могут быть представлены выше, чем локальные.

Напомним, что полноценный релиз iOS 12 состоится осенью этого года.