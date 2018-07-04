Ещё
Уязвимость Download Bomb опять актуальна для Chrome, FireFox и Opera
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уязвимость Download Bomb опять актуальна для Chrome, FireFox и Opera 

Anti-Malware.ru 4 июля 2018
Фото: Anti-Malware.ru
Ошибка, известная как «download bomb», вновь появилась в недавно выпущенной версии популярного браузера Chrome 67. Этот баг активно эксплуатировался злоумышленниками прошлой зимой. Предполагалось, что «download bomb» была устранена с выпуском Chrome 65 в марте 2018 года.
Эксперты заявляют, что этот же недостаток влияет и на другие браузеры, среди которых: Firefox, Vilvadi, Opera и Brave.
«Download bomb» представляет собой вредоносный метод, позволяющий злоумышленникам инициировать сотни тысяч загрузок, что непременно приведет к зависанию браузера на определенной веб-странице.
За последние годы киберпреступники находили несколько применений такому методу. Например, их использовали мошенники, маскирующиеся под техническую поддержку, которые пытались заманить пользователей на вредоносный сайт и заставить их позвонить в службу поддержки для разблокировки браузера.
Зимой исследователи сообщили о новой кампании, в процессе которой фигурировал «download bomb». В этом случае злоумышленники использовали метод JavaScript Blob и функцию window.navigator.msSaveOrOpenBlob, чтобы инициировать тысячи загрузок подряд.
Это приводило к неработоспособности браузера Chrome. На скриншоте ниже можно посмотреть результат работы этого метода:
Казалось бы, разработчики Google устранили эту проблему с выходом Chrome 65.0.3325.70, однако она вернулась в версии Chrome 67.0.3396.87, релиз которой состоялся 12 июня.
Более того, другие популярные браузера также в опасности. Протестировав PoC-код на других браузерах, эксперты пришли к следующим выводам:
«Firefox также уязвим для этого метода. Brave и Vivaldi перестают отвечать при использовании кода proof-of-concept. Opera зависла на какое-то время, но все же позволила закрыть проблемную вкладку».
«Браузеры Microsoft Edge и Internet Explorer не затронуты данной проблемой», — подчеркнули исследователи.
Anti-Malware.ru: последние новости
Только 50 % российских пользователей меняет логин и пароль роутера 76 000 игроков Fortnite оказались жертвами Man-in-the-Middle Википедия протестует — закрыты несколько версий онлайн-энциклопедии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили3
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
Россия может остаться без военного транспортника24
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение