Получить разрешение на установку рекламы станет проще 

Президент России подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Теперь подать заявление с приложением всех необходимых документов можно через портал Госуслуги (gosuslugi.ru). Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче может быть направлено заявителю также в электронном виде.
Напомним, на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано 72,5 миллиона граждан России. Недавно появилось мобильное приложение «Госуслуги Бизнес», где предприниматель может узнать информацию о проверках со стороны надзорных органов.
С помощью приложения также можно записаться на прием в прокуратуру, отследить статус обработки заявления, направить в Росгвардию уведомление об осуществлении детективной и охранной деятельности.