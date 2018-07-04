Получить разрешение на установку рекламы станет проще

Президент России подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Теперь подать заявление с приложением всех необходимых документов можно через портал Госуслуги (gosuslugi.ru). Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче может быть направлено заявителю также в электронном виде.

Напомним, на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано 72,5 миллиона граждан России . Недавно появилось мобильное приложение «Госуслуги Бизнес», где предприниматель может узнать информацию о проверках со стороны надзорных органов.