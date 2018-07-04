Ещё
Получить разрешение на установку рекламы станет проще
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Получить разрешение на установку рекламы станет проще 

Российская Газета 4 июля 2018
Президент России подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Теперь подать заявление с приложением всех необходимых документов можно через портал Госуслуги (gosuslugi.ru). Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче может быть направлено заявителю также в электронном виде.
Напомним, на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано 72,5 миллиона граждан России. Недавно появилось мобильное приложение «Госуслуги Бизнес», где предприниматель может узнать информацию о проверках со стороны надзорных органов.
С помощью приложения также можно записаться на прием в прокуратуру, отследить статус обработки заявления, направить в Росгвардию уведомление об осуществлении детективной и охранной деятельности.
Российская Газета: последние новости
Закрылись испанская, итальянская и латышская версии "Википедии" В России окончательно вступил в силу "закон Яровой" Кот попал в панораму Google Maps в Риме и стал знаменитостью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили3
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
Россия может остаться без военного транспортника24
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение