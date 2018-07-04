Римский кот «испортил» Google карты

Итальянский кот стал знаменитостью, попав на Google Maps

На панораме Рима сервиса Google Maps пользователи портала Reddit заметили кота, живущего на площади Торре‐Арджентина. В этом месте расположился стихийный кошачий заповедник, привлекающий многочисленных туристов.

Кошки оккупировали площадь в 1929 году. Приезжие и римляне приходят туда, чтобы посмотреть на них, покормить или как-то помочь. Фотографии кота мгновенно разошлись по интернету и он стал настоящей звездой.

Ранее сообщалось, что на карты сервиса Google Maps попала драка двух россиянок, а также люди, наблюдавшие за происходящим, но не вмешавшиеся в потасовку.