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Кот случайно влез в Google-карты и стал звездой
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Кот случайно влез в Google-карты и стал звездой 

News.ru 3 июля 2018
Пользователи Google-карт порадовались необычному и милому снимку в сервисе. На фотографии оказались запечатлены не безликие пейзажи, а самый настоящий кот крупным планом.
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