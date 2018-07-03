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Стартап Cemtrex представил «умное» рабочее место с управлением жестами
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Стартап Cemtrex представил «умное» рабочее место с управлением жестами 

Inc. 3 июля 2018
Фото: Inc.
Фото: Cemtrex
Американский стартап Cemtrex начал продажи «умного» рабочего места SmartDesk: системы с тремя мониторами. Об этом говорится в сообщении компании.
Общая диагональ трех мониторов составляет 72 дюйма. В SmartDesk входят процессор Core i7 с операционной системой Windows, беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные наушники и сканер.
SmartDesk позволяет владельцу работать сидя или стоя. Управлять системой можно с помощью жестов. Покупать мышку и клавиатуру не нужно: все, что необходимо для управления системой, встроено в нее.
Стоимость «умной» системы составляет $4000. Cemtrex позволяет клиентам не выплачивать всю сумму сразу, а подписаться на регулярные платежи и платить $175 ежемесячно в течение двух лет.
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