Стартап Cemtrex представил «умное» рабочее место с управлением жестами

Фото: Cemtrex

Американский стартап Cemtrex начал продажи «умного» рабочего места SmartDesk: системы с тремя мониторами. Об этом говорится в сообщении компании.

Общая диагональ трех мониторов составляет 72 дюйма. В SmartDesk входят процессор Core i7 с операционной системой Windows, беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные наушники и сканер.

SmartDesk позволяет владельцу работать сидя или стоя. Управлять системой можно с помощью жестов. Покупать мышку и клавиатуру не нужно: все, что необходимо для управления системой, встроено в нее.

Стоимость «умной» системы составляет $4000. Cemtrex позволяет клиентам не выплачивать всю сумму сразу, а подписаться на регулярные платежи и платить $175 ежемесячно в течение двух лет.

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