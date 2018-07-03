Первый Android Go смартфон Samsung не получит чистый Android? Да ладно!

Компания Samsung готовит Android Go смартфон. И это, впрочем, не секрет. В Сети появились «живые» фото данного аппарата, которые многих могут разочаровать. Суть в том, что на странице Android 8.1 Oreo (Go Edition) не сказано, что Go-аппараты должны работать на чистом Android. В связи с этим Samsung решила внести свои изменения в систему Google

Galaxy J2 Core — скорее всего, именно так будет называться новый Go-гаджет Samsung, — получит оболочку Samsung Experience. Пока сложно сказать, как сильно данная оболочка будет нагружать систему, насколько ей будет хватать 1 ГБ оперативной памяти. Но она наверняка будет урезана.

Вероятно, Android Go — это не про чистый Android. Речь идет скорее о ряде действий по оптимизации самой системы для работы на слабом железе. Таким образом, оболочка несильно скажется на быстродействии, но не сомневаюсь в том, что, например, Nokia 1 на почти голом Android будет работать быстрее.

Но о вкусах не спорят. То, что Samsung решилась выпустить бюджетный аппарат на Android 8.1 с фирменными Go-приложениями и оптимизацией от Google, это безусловно похвально.

Смартфон также получит 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с соотношением сторон 16:9. На этом все подробности заканчиваются. Неизвестно, когда компания представит данный аппарат.

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По материалам sammobile