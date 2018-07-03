Ещё
Первый Android Go смартфон Samsung не получит чистый Android? Да ладно!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый Android Go смартфон Samsung не получит чистый Android? Да ладно! 

Android Insider 3 июля 2018
Фото: Android Insider
Компания Samsung готовит Android Go смартфон. И это, впрочем, не секрет. В Сети появились «живые» фото данного аппарата, которые многих могут разочаровать. Суть в том, что на странице Android 8.1 Oreo (Go Edition) не сказано, что Go-аппараты должны работать на чистом Android. В связи с этим Samsung решила внести свои изменения в систему Google.
Galaxy J2 Core — скорее всего, именно так будет называться новый Go-гаджет Samsung, — получит оболочку Samsung Experience. Пока сложно сказать, как сильно данная оболочка будет нагружать систему, насколько ей будет хватать 1 ГБ оперативной памяти. Но она наверняка будет урезана.
Вероятно, Android Go — это не про чистый Android. Речь идет скорее о ряде действий по оптимизации самой системы для работы на слабом железе. Таким образом, оболочка несильно скажется на быстродействии, но не сомневаюсь в том, что, например, Nokia 1 на почти голом Android будет работать быстрее.
Но о вкусах не спорят. То, что Samsung решилась выпустить бюджетный аппарат на Android 8.1 с фирменными Go-приложениями и оптимизацией от Google, это безусловно похвально.
Смартфон также получит 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с соотношением сторон 16:9. На этом все подробности заканчиваются. Неизвестно, когда компания представит данный аппарат.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
По материалам sammobile
Android Insider: последние новости
Какой смартфон на Android самый мощный? (июнь 2018) Искусственный интеллект проник в Google Play. Зачем он там? Когда Nokia обновит смартфоны до Android P. Ответ представителя компании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили3
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
Россия может остаться без военного транспортника24
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»76
На Украину надвигается катастрофа358
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение