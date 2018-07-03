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Google Drive обновлен. Добавлена важная функция
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Google Drive обновлен. Добавлена важная функция 

Android Insider 3 июля 2018
Фото: Android Insider
Обновлено приложение Google Drive. Помимо целого ряда усовершенствований, в приложение добавлена возможность, полезная для многих пользователей одного из самых известных программных продуктов от Google.
Google Drive и Microsoft Office
Google обновила приложение Google Drive, которое можно загрузить из Google Play. Обновление порадует пользователей Microsoft Office, для которых поисковым гигантом добавлена небольшая, на первый взгляд, но важная возможность.
Используя новейшую версию Drive, пользователи смогут загружать и просматривать защищенные паролем файлы Microsoft Office. Прежде такой возможности не было. Таким образом, пользователи смогут делиться файлами с коллегами с использованием Drive от Google.
Помимо этого, разумеется, обновлением предусмотрены исправления «багов» и повышение производительности. Впрочем, дополнительные подробности пока неизвестны.
Обсудить обновление Google Drive читатели могут в Telegram-чате.
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